Bloober Team työstää lisenssipeliä The Walking Dead -yhtiö Skyboundille

Blair Witch -kehittäjä Bloober Team työstää lisenssipeliä Skyboundille, joka tunnetaan parhaiten sen The Walking Dead -sarjasta.

Bloober Team on kauhupeleistään, kuten Blair Witch, Layers of Fear, The Medium ja tuleva Silent Hill 2:n uusintaversio, tunnettu puolalainen pelinkehitysstudio. Skybound-kumppanuuden myötä syntyy videopeliadaptaatio vielä paljastamattomasta tuotantonimikkeestä.

Blooperin toimitusjohtaja Piotr Babienon mukaan studio tarjoaa Skyboundille kauhuosaamistaan koodinimellä R kulkevaan peliin. Kyseinen mysteerinimike on tarkoitus julkaista vuoden 2025 puolella.

Blooberin seuraavaksi peliksi odotetaan Konamille tehtävää Silent Hill 2:n uusintaversiota, jonka julkaisupäivää ei ole vielä vahvistettu. Työn alla on myös uusi selviytymiskauhupeli Take-Two-julkaisija Private Divisionille.