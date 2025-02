Sony roplaa hintojaan: PlayStation VR2:n saa pian mojovasti halvemmalla

Sony pudottaa tuntuvasti PlayStation VR2 -virtuaalilasiensa hintaa maaliskuusta alkaen.

Alun perin 600 euron hintalapulla varustetun virtuaalilasipaketin uusi ohjeellinen vähittäishinta on 449,99 euroa. Settiin kuuluu myös Sense-ohjain ja stereokuulokkeet.

Mielenkiintoisesti tarjolle on tulossa myös Horizon Call of the Mountain -pelin sisältävä paketti, jonka sisältö on täysin sama hintaa myöten, 449,99 euroa.

Sonyn mukaan hinnat muuttuvat maaliskuusta alkaen.

Tarkempia tietoja löytyy PlayStation Blogin tiedotteesta.

