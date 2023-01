Souls-henkinen toimintaseikkailu Black Myth: Wukong julkaistaan kesällä 2024

Black Myth: Wukong on saanut julkaisuhaarukkansa kesälle 2024.

Vuonna 2020 näyttävällä pelikuvavideolla esitelty Black Myth: Wukong perustuu klassikkoromaani Journey to the Westiin. Souls-henkiseksi toimintaseikkailuksi kuvailtua peliä kehittää kiinalaisstudio Game Science. Julkaisun on vihjailtu aiemmin tapahtuvan vuonna 2023, mutta uuden tiedon valossa odottelu jatkuu siis kesälle 2024 saakka – kuten uutisen loppuun upotettu hassunhauska videokin kertoo.

Black Myth: Wukong julkaistaan PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.