PlayStationin vuoden 2022 suosituimmat pelit on paljastettu

Sony on paljastanut PlayStationin vuoden 2022 suosituimmat pelit.

Tuore PlayStation Blog -artikkeli käsittelee viime vuoden ladatuimpia pelejä niin PlayStation 4:n ja PlayStation 5:n kuin PlayStation VR:nkin suhteen.

Euroopassa PlayStation 5:n myydyimmäksi peliksi nousi FIFA 23. Jalkapallopelien vuotuisen kestosuosikin perässä tulevat Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Elden Ring ja Grand Theft Auto V. Pohjois-Amerikan lista puolestaan mahdutti viiden kärkeen järjestyksessä seuraavat pelit: Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, NBA 2K23, Elden Ring ja Madden NFL 23.

Sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan alueella PlayStation 4:n myydyimmän pelin titteliä pitelee FIFA 23, ja ilmaispelien suosikki on Fall Guys: Ultimate Knockout. Ladatuin PlayStation VR -kokemus puolestaan on rytmikäs Beat Saber.

Kaikki kärkisijat voi katsastaa PlayStationin blogista.

Lisää aiheesta: