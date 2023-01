Kautta aikojen pisimpään kehityksessä ollut peliprojekti Beyond Good & Evil 2 on edelleen työn alla, vakuuttelee Ubisoft

Beyond Good & Evil 2 on edelleen työn alla, vakuuttelee Ubisoft asiaa kyselleelle Eurogamerille.

Ubisoft on viime aikoina ollut tapetilla lähinnä peruuttaessaan vielä julkistamattomia ja jo julkistettuja peliprojekteja, yhteensä moisia on jo ainakin seitsemän kappaletta. Mitä sitten Beyond Good & Evil 2:een tulee, on kyseinen projekti ollut enemmän tai vähemmän aktiivisessa kehityksessä jo 15 vuoden ajan – Duke Nukem Foreveriakin pidempään. Pitkäksi venähtäneen matkan varrella on sattunut monenlaista, kuten uutisen loppuun upotetut linkitkin osoittavat.

Nyt Ubisoft vakuuttelee vuonna 2008 paljastetun pelin olevan edelleen työn alla kehittäjätiimin tehdessä kaikkensa saavuttaakseen kunnianhimoiset visionsa. Viimeksi pelistä kuultiin viime vuoden elokuussa Sarah Arellanon liittyessä tiimiin johtavan käsikirjoittajan roolissa. Edellinen traileri puolestaan nähtiin nelisen vuotta sitten, vuoden 2018 E3-messujen yhteydessä.

Nähtäväksi jää, milloin Beyond Good & Evil 2 nähdään seuraavan kerran – vai nähdäänkö koskaan.

