Sons of the Forest lupaa olevansa suurempi ja yksityiskohtaisempi kuin edeltäjänsä

Endnight Games on paljastanut rutkasti uutta infoa kehittelemästään selviytymispelistä.

Sons of the Forest noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin edeltäjänsä. Lento-onnettomuuden takia pelaaja haaksirikkoutuu autiolle saarelle, jota asuttavat pahaenteiset kannibaalit. Tällä kertaa oman pojan sijasta etsitään kuitenkin kadonnutta miljonääriä.

Pelimaailman luvataan olevan peräti neljä kertaa suurempi kuin edeltäjänsä. Kehittäjät mainitsevat erityisen vaikuttavaksi puoleksi yksityiskohtiin panostamisen. Kasveissa, puissa ja puunrungoissa on enemmän variaatiota. Kirveen heiluessa puut katkeavat tismalleen siitä kohtaa mihin terä osuu. Kaadetut puunrungot käytetään tukikohtien rakentamiseen, missä saakin käyttää nyt entistä enemmän luovuutta täysin uudistetun rakennustilan myötä.

Esimerkkeinä mainitaan myös Molotovin cocktailin valmistaminen. Kun pelaaja ottaa tarvittavat välineet repustaan, hän näkee kirjaimellisesti, miten kangaspalaa tungetaan vodkapulloon. Yksityiskohtiin panostaminen näkyykin selvästi jokaisella osa-alueella.

Uusi ominaisuus on mahdollisuus värvätä kumppaneita auttamaan puunhakkuusavotassa. Kumppaneita voi lähettää keräämään resursseja tukikohtaa varten tai hoitamaan muita yksinkertaisia tehtäviä. Alussa saatavilla on toinen lento-onnettomuudesta selvinnyt matkustaja, Kelvin, mutta lisää kumppaneita on löydettävissä saaren syövereistä. Kumppaneista on erityisesti hyötyä yksinpelaajille, mutta ne ovat saatavilla yhtä hyvin myös moninpelissä.

Endnight Games on kuvaillut tulevaa teostaan ultimaattiseksi leirintäsimulaattoriksi yhdistettynä selviytymiskauhupeliin. Odotus on kohta ohi, kun Sons of the Forest julkaistaan 23. helmikuuta PC:lle.