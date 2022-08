Square Enixin taktinen roolipeli Tactics Ogre: Reborn viimein julki päiväyksen kera

Square Enix julkisti ja päiväsi Tactics Ogre: Reborn -pelin virallisesti. Tuoreen trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Vuoden 2010 PSP-uusioversioon, Tactics Ogre: Let Us Cling Togetheriin, perustuva Tactics Ogre: Reborn saapuu PlayStation 5:lle, PlayStation 4:lle, Switchille ja PC:lle Steamin kautta marraskuun 11. päivänä. Taktinen roolipeli on saatavilla fyysisenä ja digitaalisena standardipainoksena PlayStationille ja Switchille, mutta pelkästään digitaalisena standardipainoksena PC:lle. Pelin alkuperäisen soundtrackin sisältävä digitaalinen Premium Edition on puolestaan saatavilla kaikille muille alustoille paitsi Nintendon konsolille.

Tactics Ogre: Reborn tuo peliin edeltäjiään paremmat grafiikat ja äänet sekä päivitetyn pelisuunnittelun. Uudenkin version luvataan kuitenkin pysyvän uskollisesti Tactics Ogre -juurillaan.