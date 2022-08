Valve kieltää firmoilta Steamin graafisissa elementeissä palkintologot ja arvostelupisteet syyskuusta alkaen

Valve uudistaa Steam-kauppapaikkaansa syyskuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Jatkossa amerikkalaisyhtiö ei salli pelien esittelysivujen graafisissa elementeissä enää palkintologoja, arvostelupisteitä tai muutakaan ylimääräistä tekstiä. Valven mukaan epäselvät säännöt ovat johtaneet siihen, että muun muassa firmojen käyttämät kuvat aiheuttavat hämmennystä ja pahimmillaan jopa johtavat asiakkaita harhaan.

Valve perustelee muutosta lisäksi muun muassa seuraavasti: "Joidenkin pelien logot ovat nykyään niin pieniä, että käyttäjien on hankala ymmärtää, mikä peli on kyseessä. Joissain tapauksissa kuvat ovat niin pullollaan palkintologoja ja arvosanoja, että se häiritsee ja vaikeuttaa niiden lukemista. Jotkut tunnistekuvat käyttävät vanhentuneita arviointipisteitä. Suurin osa elementteihin lisätystä tekstistä on vain englanniksi, mikä sulkee pois muita kieliä puhuvat Steam-käyttäjät."

Jatkossa firmojen täytyy esitellä arvostelulainaukset, arvosanat ja pelin saamat palkinnot niille osoitetuissa paikoissa Steamin kauppasivuilla. Jos julkaisu ei noudata näitä sääntöjä, sen näkyvyyttä voidaan rajoittaa Steam-kaupassa, eikä sitä esitellä palvelun virallisissa alennuksissa ja tapahtumissa.

Uudistetut säännöt kehittäjille löytyvät listattuna täältä, sekä yksityiskohtaiset vaatimukset ja mallit puolestaan erillisestä dokumentaatiosta.