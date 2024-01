S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylin julkaisu lykkääntyi vielä kertaalleen – lopullinen ilmestymispäivä kalenteroitiin syyskuun alkuun

GSC Game World on joutunut lykkäämään S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylin julkaisun syyskuun 5. päivälle.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl oli alkujaan tarkoitus julkaista jo lähes parisen vuotta sitten, mutta tuotanto on kohdannut ymmärrettävästi haasteita Ukrainassa vallitsevan sotatilan vuoksi. Matkan varrella kehittäjiä on jouduttu siirtämään Kiovasta turvaan Prahaan, minkä lisäksi GSC Gameworldin henkilökuntaa on osallistunut myös käytännön sotatoimiin rintamalla.

Viimeisimmän lykkäyksen syyksi kerrotaan pelin viimeistely julkaisukuntoon, sillä teknisessä toteutuksessa on kuuleman mukaan vielä parantamisen varaa – valmista näyttäisi kuitenkin tulevan hitaasti mutta varmasti. Pelistä lupaillaan runsaasti lisätietoja vielä ennen syksyistä julkaisuajankohtaa.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl julkaistaan PC:lle ja Xbox Series S|X:lle – ilmestyessään myös suoraan Game Passin valikoimiin.