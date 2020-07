Star Wars: The Last Jedin ohjaaja Rian Johnson teki Pokémon GO Fest -mainoksen

Niantic käytti The Last Jedin ja Knives Outin ohjaajan Rian Johnsonin kykyjä Pokémon GO Fest 2020 -mainoksessa.

Pokémon GOn vuoden suurimpaan pelinsisäiseen tapahtumaan on enää kolmisen viikkoa. Ison Pokémon-fani Johnsonin ohjaama The Pokémon Companyn kanssa yhteistyössä tehty Look Closer -mainosvideo kertoo tulevasta festivaalista.

"Pitkäaikaisena Pokémon-kouluttajana oli todellinen ilo työskennellä Nianticin kanssa tässä mainospätkässä", iloitsee Johnson.

Tänä vuonna täysin virtuaalinen Pokémon GO Fest järjestetään 25. – 26. heinäkuuta.

