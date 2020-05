Star Warsin piti ilmestyä SEGA Mega Drivelle – prototyyppiä voi testata PC:llä

Tähtien Sodasta ei koskaan julkaistu peliä SEGA Mega Drivelle.

Huolimatta SEGA:lle kehitetyistä hienoista Star Wars -arkadeista, vain Genesis-lisäosat SEGA CD ja 32X saivat muutaman avaruusseikkailun. Esimerkkinä vuoden 1993 Star Wars: Rebel Assault.

SEGA Interactive kuitenkin kehitti Mega Drivelle (Genesikselle) versiota Star Wars Episode IV -elokuvaan pohjautuvasta SNES-pelistä Super Star Wars. Nimikkeen parissa ehdittiin työskennellä tovi vuosina 1992–1993. Kehitys siirtyi ensin SEGA CD:lle, ja lopulta se peruttiin kokonaan.

Hidden Palacesta löytyy prototyyppi tästä kehityksensä alkuun jääneestä Star Wars -pelistä. Kyseessä on yhteisö, joka on omistautunut videopelien kehitykseen liittyvän median säilyttämiseen ja vaalimiseen. Sivustolla on muun muassa prototyyppejä, laitteistoja, lähdekoodeja sekä taidetta. Star Wars -koekappale oli ainoastaan mainittu muutamassa pelialan lehdessä ennen Hidden Palacen tekemää listausta. Sivusto julkaisi piilossa olleen pelitiedoston tämän vuoden alussa.

Voit itse kokeilla Super Star Warsiin perustuvaa vuoden 1993 prototyyppiä lataamalla sen täältä.