Ensimmäiset kuvat PC:lle ja tuleville konsoleille saapuvasta Lord of the Rings: Gollumista julki

Daedalic Entertainmentin kehittelemä The Lord of the Rings: Gollumin on esitteillä ensimmäisissä kuvakaappauksissaan.

Viime vuoden maaliskuussa julkistettu nimike on toimintaa ja seikkailua yhdistelevä nimike, jonka pääosassa tavataan Taru sormusten herrasta -opuksista tuttu Klonkku. Vaikka hahmo on nähty myös valkokankailla, ottaa peli nimenomaan kirjat lähdemateriaalikseen.

Tuoreet kuvat voi katsoa alemman gallerian avulla, minkä lisäksi lähdelinkin kautta on nähtävillä vielä pari kappaletta lisää.

The Lord of the Rings: Gollum on tarkoitus saada kauppoihin vuoden 2021 aikana. Alustoina pelille toimivat PC sekä PlayStation 5 että Xbox Series X.