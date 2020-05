Päivän hyvän mielen uutinen: pelaaja vieraili paremman puoliskonsa Animal Crossing -saarella – perillä odotti kysymys naimisiinmenosta

Nintendo Switchille julkaistu Animal Crossing: New Horizons taipuu moneksi. Leppoisaan pelailuun ja oman saaren muovaamiseen keskittyvää peliä on nyt käytetty myös kosiotarkoituksessa.

Omalla maapläntillä pyörimisen lisäksi pelaajat voivat vierailla toistensa saarella, mikäli siihen annetaan lupa. Nimimerkillä kimchi Twitterissä kirjoittava pelaaja jakoi äskettäin kuvamateriaalia siitä, mikä yllätys häntä odotti hänen paremman puoliskonsa saarella.

"Ei ihme, ettei hän päästänyt minua saarellee (sitten julkaisupäivän)!!! En osannut odottaa tätä ollenkaan!" kertoo kimchi Twitter-jaossaan, jonka mukana on neljä kappaletta kukin ja naimisiinmenoa ehdottavin kyltein varustettua kuvaa.

Ja ettei asia jää mietityttämään, niin vastaus kysymykseen oli myöhemmin jaetun twiitin perusteella myöntävä. Mikäli alempi upotus ei toimi, klikkaa tästä.

Animal Crossing: New Horizons on ollut sivustollamme esillä arvostelun merkeissä sekä ensimmäisen kuukauden kuvamuotoon summaavana artikkelina.

No wonder she woudn't let me visit her island (since release date)!!! Did not expect this AT ALL! :') #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/4qghKJhd7m

— kimchi (@kurrface) May 1, 2020