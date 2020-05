Tekeekö Ubisoft Google Stadiasta pelien Netflixin? Pelitalo lisää nimikkeitään pilvipalveluun

Ubisoft tuo pelejään Google Stadialle, luvassa myös pääsy valittuihin nimikkeisiin UPLAY+ -tilauksen kautta.

Ubisoft vaikuttaisi tukevan Google Stadian ideoita ja tavoitteita enemmän kuin yksikään toinen kustantaja. Pelitalon kuukausimaksullinen UPLAY+ antaa pian pääsyn moniin sen peleihin Stadialla. Ubisoftin tulevan tilaussuunnitelman on tarkoitus muuttaa Stadia ikään kuin pelien Netflixiksi. Vielä ei tiedetä tarkkaan, mitkä kaikki nimikkeet kuuluvat pakettiin.

Ubisoft lisäilee jo sisältöään Stadialle, ennakoiden tulevaa uudenlaista yhteistyötä. Crew 2 tuli maaliskuussa Stadia-kaupan valikoimiin. Monopoly lisättiin huhtikuun lopulla, ja siitä tarjotaan Stadia Pro -jäsenille reipas 75 prosentin alennus. Klassisen Hasbro-lautapelin digitaalinen versio sisältää kolme ainutlaatuista, elävää lautaa. Myös vasta paljastettu Assassin's Creed Valhalla julkaistaan Stadialla.

Ubisoft käynnisti helmikuussa palkitsemisohjelman UPLAY+ -käyttäjille. Pelitalo haluaa selkeästi laajentaa ja päivittää toimintaansa.

