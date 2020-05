Xbox Series X:n kehitystyö etenee aikataulussa – osa julkaisupeleistä saattaa kärsiä viivästyksistä

Xbox-puolen pomo Phil Spencer on avautunut koronaviruksen vaikutuksista seuraavan sukupolven konsolin kehitystyöhön.

Xbox Series X ei ole Spencerin mukaan kohdannut ylitsepääsemöttämiä tuotannollisia vaikeuksia. Pienistä rautapuolen ongelmista on selvitty toistaiseksi kunnialla, joten myös loppuvuoden julkaisuajankohtaan suhdaudutaan siis edelleen luottavaisin mielin.

Spencer mainitsee samaan hengenvetoon, että suurempi kysymysmerkki on pelituotanto. Koronavirus on ajanut ne suurimmatkin kehittäjät kotitoimistoille, minkä on nähty jo jossain määrin vaikuttavan pelien julkaisuikkunoihin. Nähtäväksi siis jää, millainen pelivalikoima 12 teraflopin voimin jylläävälle konsolille saadaan loppuvuoden – todennäköisesti joulukuun – julkaisuun.

Xbox Series X:n pelillistä tarjontaa esitellään torstain Indie Xbox -lähetyksessä.