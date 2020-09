Suomen kuuluisimmat kyrsät – HK:n Mario- ja Luigi-makkarat ovat saaneet miljoonayleisön Instagramissa

Kotimaisia makkaroita on viime aikoina pällistelty oletettavasti ympäri maailman.

Syynä tälle on Instragramin 9gag-tili, joka on jakanut kuvan HK:n Mario- ja Luigi-makkaroista vieretysten. Kuvatekstinä on yksinkertainen "Minulla on kamalia uutisia...".

Hupia revitään toki Nintendon putkimiesveljeksistä, Mariosta ja Luigista, jotka ovat tähdittäneet lukuisia pelejä tasoloikista urheilukoitoksiin. Kuinka ollakaan, myös kyseisten hahmojen tunnusvärit ovat makkaran tekstien tapaan punainen ja vihreä.

Kirjoitushetkellä 9gagilla on 54,3 miljoonaa Instagram-seuraajaa.