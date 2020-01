Super Nintendo World -teemapuisto sai oman musiikkivideon – mukana tuttuja Nintendon melodioita

Nintendo esittelee tänä vuonna avattavaa Super Nintendo World -teemapuistoa upouudella musiikkivideolla.

We Are Born To Play -kappaleen ovat tehneet yhteistuumin laulaja Charli XCX ja ruotsalainen elektronisen musiikin duo Galantis. Musiikkivideossa yhdistellään Nintendon tunnusomaisia melodioita ja CGI-tehostein mallinnuksia puiston laitteista ja sisällöstä. Japaniin Universal Studiosin alueelle rakentuvan puiston on määrä avautua vuoden 2020 kesän aikana juuri kesäolympialaisten korvilla. Myöhemmin teemapuiston on tarkoitus saapua ainakin Yhdysvaltoihin ja Singaporeen.

Alta voit katsastaa tuoreen musiikkivideon.