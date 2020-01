Pokémon GO tahkoaa rahaa ihan spoinkina

Kaikkien aikojen suosituimmaksi paikkatietoon perustuvaksi peliksi noussut Pokémon GO teki vuonna 2019 ennätysmäisen liikevaihdon, lähes 804 miljoonaa euroa. Edellinen huipputulos oli pelin julkaisuvuodelta 2016, jolloin se keräsi Nianticin kassaan noin 748M€.

Myyntejä arvioinut Sensor Tower kertoi selkeästi suurimman osan tuloista kertyvän Yhdysvalloista (38%) ja Japanista (32%), kaukaisena kolmantena maksuhaluissa seuraa Saksa (6%). Pelialustoissa hiukan tuottavammaksi osoittautui Android, joskin se peittosi iOS:n vain kahdeksalla prosenttiyksiköllä.

Pokémon GO on muutenkin verrattain hyvin tuottava mobiilipeli, sijoittuen tässä kategoriassa viidenneksi. Parhaiten tuottava Honor of Kings tahkosi rahaa 1,35 miljardia. Sijaintipohjaisten joukossa Nianticin tuotos on kuitenkin vertaansa vailla: toiseksi suosituin Dragon Quest Walk ei pääse edes neljännekseen mestarin tienisteistä.