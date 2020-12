Super Smash Bros. Ultimaten seuraava hahmo julki – Final Fantasy -pahis Sephiroth saapuu ottelemaan pitkine miekkoineen

Viime yön The Game Awards -gaalassa esiteltiin Super Smash Bros. Ultimate -mätkinnän seuraava lisäsisältönä kaupattava hahmo. Eri videopelihahmojen kahakkaan ottaa osaa Final Fantasy VII:stä tuttu Sephiroth.

Pitkällä säilällä varustettu pahis saadaan pelattavaksi myöhemmin tämän kuun aikana. Sitä ennen hahmoa esitellään tarkemmin päivämäärällä 17.12.

Esittelyvideon voi katsoa alta.

The one-winged angel, Sephiroth from the @FINALFANTASY VII series, joins #SmashBrosUltimate as a DLC fighter later this month! Get an in-depth look at the legendary SOLDIER in an upcoming livestream from director Masahiro Sakurai on 17/12 at 23:00 CET. pic.twitter.com/VF7buAYwge

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 11, 2020