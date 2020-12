GTA Onlinen Cayo Perico Heist päivättiin ensi viikolle – vauhdikas traileri julki

GTA Online saa lisää fanien toivomaa heist-henkistä pelattavaa jo ensi viikolla.

Cayo Perico Heist sijoittuu uuteen paratiisisaarimaiseen miljööseen, joka tosin toimii samalla El Rubion huumeimperiumin kotipesänä. Mitä porukalla suoritettavaan heist-tehtävään sitten tulee, tuntuisi mukana olevan ainakin sukellusveneitä ja taisteluhelikoptereita. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Muutakin sisältöä on toki luvassa The Music Locker -yökerhon avatessa ovensa The Diamond -kasinon alakerrassa. Klubin avajaisviikolla DJ:nä toimii Moodymann, myöhemmin vuorossa ovat ainakin Keinemusik sekä Palms Trax. Lisätietoja Rockstarin tiedotteesta, täältä.

Cayo Perico Heist on pelattavissa joulukuun 15. päivä alkaen PC:llä, Xbox Onella sekä PlayStation 4:llä, taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta toki myös uudemmilla konsoleilla.