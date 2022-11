NetEase investoi The Witcher 3 -ohjaajan Rebel Wolves -studioon

Kiinalainen pelijätti NetEase Games on sijoittanut Rebel Wolves -studioon.

Entisten CD Projekt RED -kehittäjien helmikuussa perustama puolalainen Rebel Wolves on saanut strategisen sijoituksen NetEase Gamesilta. Se hankki samalla myös vähemmistöosuuden studiosta. Rebel Wolvesin kerrotaan säilyvän toiminnallisesti itsenäisenä sekä säilyttävän täyden luovan määräysvallan ja immateriaalioikeudet.

"Se, että yksi johtavista maailmanlaajuisista peliyhtiöistä tukee visiotamme, on suuri itseluottamuksen nostatus ja vahvistus koko Rebel Wolvesin tiimille", toteaa Rebel Wolvesin perustaja, toimitusjohtaja ja pelijohtaja Konrad Tomaszkiewicz.

Rebel Wolves kehittää parhaillaan synkkää AAA-fantasiaroolipeliä, jossa keskitytään tarinankerrontaan ja pelaajan valintojen huomioon ottamiseen. Studio myös rekrytoi aktiivisesti kaikkiin kehitystehtäviin.

NetEase on investoinut aiemmin Astrid Entertainmentin ja Something Wickedin kaltaisiin studioihin. Jättiläinen on lisäksi tehnyt merkittäviä yritysostoja, kuten Detroit: Become Human -kehittäjä Quantic Dreamin oston.