Tampereella pidettävä Finnish Retro Con 2025 kokoaa yhteen kotimaiset retrolaitteiden keräilijät
Lähettänyt To 07.08.2025 - 15:16 käyttäjä Jaakko Herranen

Finnish Retro Con 2025 tuo saman katon alle kotimaisia retrolaitteiden keräilijöitä.

Ensimmäistä kertaa pidettävän Finnish Retro Conin aihepiirit pyörivät esimerkiksi retropelaamisen, analogisten mediaformaattien, retroelektroniikan sekä 80- ja 90-lukujen popkulttuuriin liittyvien keräilytavaroiden ympärillä. Tapahtumaan on tulossa yli 40 myyntipöytää showcase-esityksiä, työpajoja ja monenmoista lavaohjelmaa unohtamatta. Finnish Retro Con pidetään Tampereella Kokouskeskus Puistotornissa.

Viralliset jatkot pidetään pelaajan olohuoneeksikin rummutetussa Save File -pelibaarissa, jossa rytmejä luo muun muassa Commodore 64 -masiinoilla musisoiva 8 Bits High -yhtye.

Lisätietoja esimerkiksi lippujen suhteen voi haeskella tapahtuman kotisivulta, täältä.

