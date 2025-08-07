Tampereella pidettävä Finnish Retro Con 2025 kokoaa yhteen kotimaiset retrolaitteiden keräilijät

Finnish Retro Con 2025 tuo saman katon alle kotimaisia retrolaitteiden keräilijöitä.
Ensimmäistä kertaa pidettävän Finnish Retro Conin aihepiirit pyörivät esimerkiksi retropelaamisen, analogisten mediaformaattien, retroelektroniikan sekä 80- ja 90-lukujen popkulttuuriin liittyvien keräilytavaroiden ympärillä. Tapahtumaan on tulossa yli 40 myyntipöytää showcase-esityksiä, työpajoja ja monenmoista lavaohjelmaa unohtamatta. Finnish Retro Con pidetään Tampereella Kokouskeskus Puistotornissa.
Viralliset jatkot pidetään pelaajan olohuoneeksikin rummutetussa Save File -pelibaarissa, jossa rytmejä luo muun muassa Commodore 64 -masiinoilla musisoiva 8 Bits High -yhtye.
Lisätietoja esimerkiksi lippujen suhteen voi haeskella tapahtuman kotisivulta, täältä.