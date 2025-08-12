Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Battlefield 6:n avoimen beetan aikana estettiin 330 000 huijausyritystä
Battlefield 6 -kehittäjä kertoo pysäyttäneensä hurjat 330 000 huijausyritystä avoimen beetan early access -vaiheen aikana.

Battlefield 6:n avoin beeta oli varaslähtöpelattavissa 7.–8. elokuuta ennen kuin se avautui kaikille 9.–10. elokuuta. EA:n SPEAR-huijauksenestotiimi ja Javelin-huijauksenestojärjestelmä estivät kahden päivän aikana yhteensä 330 000 yritystä peukaloida systeemiä. Pelaajat raportoivat lisäksi 44 000 mahdollista huijaustapausta ensimmäisenä päivänä ja 60 000 toisena.

EA:n Gameplay Integrity -tiimi kertoo käyttävänsä raportteja parantamaan huijauksien tunnistusta ja poistamaan varmistetut huijarit. Kehittäjä muistuttaa myös PC-version Secure Boot -vaatimuksesta, joka estää epäluotettavan koodin lataamisen käynnistyksen yhteydessä ja hyödyntää TPM-sirua huijausten torjunnassa.

Battlefield 6:n toinen avoin beeta järjestetään 14.–17. elokuuta.

