NHL 26 -julkaisu lähestyy – Electronic Arts kertoi asioita tulevasta pelistään

NHL 26 julkaistaan tänä syksynä hyvissä ajoin verrattuna aiempien vuosien julkaisuajankohtiin. Maailmanlaajuinen julkaisu tapahtuu 12.9., mutta hintavamman deluxe-paketin tilanneet pääsevät kaukalon tapahtumiin jo viikkoa aikaisemmin. Electronic Arts esitteli tulevan julkaisunsa sisältöä suljetussa ennakkotilaisuudessa.
Kanteen on valikoitunut Florida Panthers -mestarijoukkueen voimahyökkääjä Matthew Tkachuk, kun taas deluxe-versiossa poseeraavat myös kaksi muuta saman kiekkoperheen jäsentä: isä Keith Tkachuk ja Matthewin pikkuveli Brady Tkachuk.
Varsinaista pelikuvaa ei näytetty kuin hyvin vähän, joten siitä ei voi sanoa juuri mitään, mutta EA:n mukaan alla olevia asioita on paranneltu.
- Maalivahdit ovat fiksumpia, he osaavat reagoida paremmin kiekon sijaintiin
- Edellisessä versiossa julkaistu ICE-IQ-systeemi on saanut kasvojenkohotuksen, tehden bottipelaajista älykkäämpiä ja paremmin sijoittuvia
- Realistisempi pelituntuma
- Maalivahdit osaavat nyt huitaista irtokiekon pois jaloistaan, eivätkä jää "jumiin" torjunta-animaatioon, joka estää heitä havaitsemasta ympäristön tapahtumia
- Niin sanottu Wall Control -systeemi mahdollistaa useampia erilaisia asentoja maalivahdille
- Oikean elämän NHL:n tyylisesti tilanteista jaetaan todennäköisyysstatistiikkaa, jossa näytetään esimerkiksi maalivahdin päästämien maalien osuus vaikkapa kainalosta tai hanskapuolelta, mutta myös kenttäpelaajien laukaisuprosentteja
- Uusia tuuletusanimaatioita maalien jälkeen
- Pitemmät maalikoosteuusinnat
- Pelaajissa on enemmän yksityiskohtia
- Pelaajat saavat halutessaan valita kaulasuojan käyttöönsä
- Uusia aloitusanimaatioita
- Supertähtien liikehdintää on kehitetty, heidät tunnistaa nyt paremmin kentältä nimikko-ominaisuuksiensa ansiosta
- World of Chel -pelimuodossa oman pelaajan arvoja voi muuttaa laajemmalla skaalalla
- Kenttäpelaajien erikoiskyvyt näkyvät nyt selkeämmin ruudulla niiden aktivoituessa
- World of Chelin tehostesysteemi on uusittu, pelaajille voidaan valita kykypisteiden avulla X-Factor-tehosteita, joka laajentaa vaihtoehtoja sen sijaan, että "käytettäisiin aina samaa meta-buildia", kuten asia esittelytilaisuudessa ilmaistiin
Be A Pro-, HUT- ja Live Service -sisällöstä tietoa kaipaavat: näistä julkaistaan erikseen lisää tietoa, kun EA:n asettamat embargo-rajat sen sallivat.