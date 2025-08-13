NHL 26 -julkaisu lähestyy – Electronic Arts kertoi asioita tulevasta pelistään

NHL 26 julkaistaan tänä syksynä hyvissä ajoin verrattuna aiempien vuosien julkaisuajankohtiin. Maailmanlaajuinen julkaisu tapahtuu 12.9., mutta hintavamman deluxe-paketin tilanneet pääsevät kaukalon tapahtumiin jo viikkoa aikaisemmin. Electronic Arts esitteli tulevan julkaisunsa sisältöä suljetussa ennakkotilaisuudessa.

Kanteen on valikoitunut Florida Panthers -mestarijoukkueen voimahyökkääjä Matthew Tkachuk, kun taas deluxe-versiossa poseeraavat myös kaksi muuta saman kiekkoperheen jäsentä: isä Keith Tkachuk ja Matthewin pikkuveli Brady Tkachuk.

Varsinaista pelikuvaa ei näytetty kuin hyvin vähän, joten siitä ei voi sanoa juuri mitään, mutta EA:n mukaan alla olevia asioita on paranneltu.

Maalivahdit ovat fiksumpia, he osaavat reagoida paremmin kiekon sijaintiin

Edellisessä versiossa julkaistu ICE-IQ-systeemi on saanut kasvojenkohotuksen, tehden bottipelaajista älykkäämpiä ja paremmin sijoittuvia

Realistisempi pelituntuma

Maalivahdit osaavat nyt huitaista irtokiekon pois jaloistaan, eivätkä jää "jumiin" torjunta-animaatioon, joka estää heitä havaitsemasta ympäristön tapahtumia

Niin sanottu Wall Control -systeemi mahdollistaa useampia erilaisia asentoja maalivahdille

Oikean elämän NHL:n tyylisesti tilanteista jaetaan todennäköisyysstatistiikkaa, jossa näytetään esimerkiksi maalivahdin päästämien maalien osuus vaikkapa kainalosta tai hanskapuolelta, mutta myös kenttäpelaajien laukaisuprosentteja

Uusia tuuletusanimaatioita maalien jälkeen

Pitemmät maalikoosteuusinnat

Pelaajissa on enemmän yksityiskohtia

Pelaajat saavat halutessaan valita kaulasuojan käyttöönsä

Uusia aloitusanimaatioita

Supertähtien liikehdintää on kehitetty, heidät tunnistaa nyt paremmin kentältä nimikko-ominaisuuksiensa ansiosta

World of Chel -pelimuodossa oman pelaajan arvoja voi muuttaa laajemmalla skaalalla

Kenttäpelaajien erikoiskyvyt näkyvät nyt selkeämmin ruudulla niiden aktivoituessa

World of Chelin tehostesysteemi on uusittu, pelaajille voidaan valita kykypisteiden avulla X-Factor-tehosteita, joka laajentaa vaihtoehtoja sen sijaan, että "käytettäisiin aina samaa meta-buildia", kuten asia esittelytilaisuudessa ilmaistiin

Be A Pro-, HUT- ja Live Service -sisällöstä tietoa kaipaavat: näistä julkaistaan erikseen lisää tietoa, kun EA:n asettamat embargo-rajat sen sallivat.