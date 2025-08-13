Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

NHL 26 -julkaisu lähestyy – Electronic Arts kertoi asioita tulevasta pelistään
Lähettänyt Ke 13.08.2025 - 15:11 käyttäjä Toni Turunen

NHL 26 julkaistaan tänä syksynä hyvissä ajoin verrattuna aiempien vuosien julkaisuajankohtiin. Maailmanlaajuinen julkaisu tapahtuu 12.9., mutta hintavamman deluxe-paketin tilanneet pääsevät kaukalon tapahtumiin jo viikkoa aikaisemmin. Electronic Arts esitteli tulevan julkaisunsa sisältöä suljetussa ennakkotilaisuudessa.

Kanteen on valikoitunut Florida Panthers -mestarijoukkueen voimahyökkääjä Matthew Tkachuk, kun taas deluxe-versiossa poseeraavat myös kaksi muuta saman kiekkoperheen jäsentä: isä Keith Tkachuk ja Matthewin pikkuveli Brady Tkachuk.

Varsinaista pelikuvaa ei näytetty kuin hyvin vähän, joten siitä ei voi sanoa juuri mitään, mutta EA:n mukaan alla olevia asioita on paranneltu.

  • Maalivahdit ovat fiksumpia, he osaavat reagoida paremmin kiekon sijaintiin
  • Edellisessä versiossa julkaistu ICE-IQ-systeemi on saanut kasvojenkohotuksen, tehden bottipelaajista älykkäämpiä ja paremmin sijoittuvia
  • Realistisempi pelituntuma
  • Maalivahdit osaavat nyt huitaista irtokiekon pois jaloistaan, eivätkä jää "jumiin" torjunta-animaatioon, joka estää heitä havaitsemasta ympäristön tapahtumia
  • Niin sanottu Wall Control -systeemi mahdollistaa useampia erilaisia asentoja maalivahdille
  • Oikean elämän NHL:n tyylisesti tilanteista jaetaan todennäköisyysstatistiikkaa, jossa näytetään esimerkiksi maalivahdin päästämien maalien osuus vaikkapa kainalosta tai hanskapuolelta, mutta myös kenttäpelaajien laukaisuprosentteja
  • Uusia tuuletusanimaatioita maalien jälkeen
  • Pitemmät maalikoosteuusinnat
  • Pelaajissa on enemmän yksityiskohtia
  • Pelaajat saavat halutessaan valita kaulasuojan käyttöönsä
  • Uusia aloitusanimaatioita
  • Supertähtien liikehdintää on kehitetty, heidät tunnistaa nyt paremmin kentältä nimikko-ominaisuuksiensa ansiosta
  • World of Chel -pelimuodossa oman pelaajan arvoja voi muuttaa laajemmalla skaalalla
  • Kenttäpelaajien erikoiskyvyt näkyvät nyt selkeämmin ruudulla niiden aktivoituessa
  • World of Chelin tehostesysteemi on uusittu, pelaajille voidaan valita kykypisteiden avulla X-Factor-tehosteita, joka laajentaa vaihtoehtoja sen sijaan, että "käytettäisiin aina samaa meta-buildia", kuten asia esittelytilaisuudessa ilmaistiin

Be A Pro-, HUT- ja Live Service -sisällöstä tietoa kaipaavat: näistä julkaistaan erikseen lisää tietoa, kun EA:n asettamat embargo-rajat sen sallivat.

Pelit: 
NHL 26
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
Studiot: 
Electronic Arts

