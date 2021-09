Neo syntyy uudestaan – uuden Matrix Resurrections -elokuvan traileri julkaistiin

Ysäriklassikko The Matrix on palannut. Lana Wachowskin ohjaama tieteisjännäri kantaa virallista nimeä The Matrix Resurrections ja on sarjan jo neljäs osa.

Alkuperäisestä trilogiasta mukana ovat ainakin Keanu Reeves ja Carrie-Anne Moss. Juoni on vielä tiukkaan varjeltu salaisuus, mutta uusin traileri valottaa hieman mitä tulevalta voidaan odottaa.

Julkaisupäiväksi on tällä hetkellä merkattu joulukuun 22. päivä niin teattereissa kuin HBO Max -suoratoistopalvelussa. Suomessa palvelu starttaa lokakuussa, mutta vielä ei ole varmaa tulevatko elokuvat myös tänne samalla tahdilla.