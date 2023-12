: Hollywoodissa marinoituneen Matthew McConaugheyn tähdittämä sci-fiprojekti Exodus paljastui

Hollywood-tähti Matthew McConaughey tähdittää ensimmäistä kertaa urallaan videopeliä.

Archetype Entertainmentin työstämä sci-fiprojekti Exodus paljastui eilisissä The Game Awardseissa, kun McConaughey itse asteli lavalle esittelemään teosta. Mies kertoi muun muassa ajan olevan tärkeässä roolissa pelissä, sillä muutama päivä päähenkilön näkökulmasta voi tarkoittaa vuosikymmeniä niin hänen läheisilleen kuin koko kansakunnallekin. McConaughey lupaili myös omaan vekkuliin tapaansa, että jokaisella pelaajalla tulee olemaan erityinen suhde hänen esittämäänsä hahmoon.

Tyyliiltään kehittäjä Archetype lupailee Exoduksen olevan roolipeliä ja toimintaseikkailua yhdistävä kolmen A:n sci-fieepos, jossa valinnoilla on isosti väliä. Bioware-fanien iloksi teoksen taustalta löytyy muun muassa studion entinen käsikirjoittaja Drew Karpyshyn, joka toimi pääkynäniekkana niin Star Wars: Knights of the Old Republicissa kuin kahdessa ensimmäisessä Mass Effectissä.

Julkaisupäivää projektille ei vielä paljastettu, mutta sen on tarkoitus saapua PlayStation 5:lle, PC:lle sekä Xbox Series -konsoleille. Tietokoneanimaatiota sekä esi-alfa-vaiheen pelikuvaa yhdistelevän debyyttitrailerin, pidennetyn tarinatrailerin sekä McConaugheyn The Game Awards -esiintymisen voi katsastaa alta.