Toimintaa, räjähdyksiä, villieläimiä, karaokea ja Virtua Fighter - muun muassa näistä aineksista on tehty uusi Yakuza: Like a Dragon -traileri

Yakuza: Like a Dragon on saanut uuden englanninkielisen trailerin, joka on täynnä menoa, meininkiä ja jopa eriskummallisia tapahtumia.

Tuoreella klipillä esitellään tulevaa roolipelirymistelyn hahmoja, minipelejä ja tapahtumia välinäytöksistä. Vilahtaapa liikkuvassa kuvassa myös Virtua Fighter -tappelupeli, jota päästään tulevan pelin sisällä pelailemaan. Katso liikkuva kuva alempaa.

Pelissä kuullaan englanninkielisinä ääninäyttelijöinä muun muassa monissa elokuvissa, animeissa ja peleissä kuultu Kaiji Tang sekä muun muassa Star Trekin maailmasta tuttu George Takei. Tuleva seikkailu eroaa Yakuza-sarjan aiemmista nimikkeistä esittelemällä uuden sankarin, minkä lisäksi aiempi toiminnallinen taistelu on saanut väistyä roolipelimäiskeen tieltä.

Yakuza: Like a Dragon julkaistaan PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle päivämäärällä 13.11. ja Xbox Series X:lle ja S:lle kolme päivää aiemmin 10.11. PlayStation 5 saa oman versionsa ensi vuoden puolella, päivämäärällä 2.3.2021.