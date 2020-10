Watch Dogs Legion saa Assassin's Creed crossoverin – naispuolinen salamurhaaja Darcy esittäytyy

Ubisoft on paljastanut suunnitelmansa Watch Dogs Legionin ensimmäisen vuoden sisällöstä.

Watch Dogs Legioniin tuodaan yhteistyö- ja moninpelitilat, uusi kampanja vanhan ystävän kanssa sekä Assassin's Creed -crossover. Veljeskunnan jäsen Darcy liittyy mukaan peliin.

Tuottaja Lathieeshe Thillainathan kertoo Assassin's Creed -crossoverin olleen mietinnässä jo pitkään. Watch Dogs Legion -tiimi työskenteli Assassin's Creed -tiimin kanssa toteuttaakseen idean ja luodakseen naispuolisen salamurhaajan.

"Darcy itse on voimakkaasti Assassin's Creed -universumin innoittamana, hänen liiketyylinsä, ulkonäkönsä, kykynsä", Thillainathan täsmentää. Darcylle on omistettu pelissä sisältöä, joka on osa Assassin's Creed -universumia.

Watch Dogs Legion julkaistaan ​​PC:llä, PS4:llä, Xbox Onella ja Stadialla 29. lokakuuta sekä Xbox Series X:llä 10. marraskuuta ja PS5:llä 12. marraskuuta.