Tomb Raider -kehittäjän Guardians of Galaxy Epic Games Storen tuoreimpana ilmaispelinä

Epic Games Storen ilmaispelinä on Marvel's Guardians of Galaxy – tällä kertaa vuorokautta pidemmän ajan.

Vuonna 2021 julkaistu Marvel's Guardians of the Galaxy on muun muassa Tomb Raider -peleistään tutun Eidos-Montréalin käsialaa. Peli sai ilmestyessään pääosin varsin positiivisen vastaanoton – Joonatanin KonsoliFIN-arvostelussa tähtiä kertyi mukavat kolme kappaletta.

Marvel's Guardians of the Galaxyssä seuraillaan ikonista sankarikööriä, jota ohjastetaan yhden pelaajan voimin. Minkäänlaista moninpeliä ei siis ole mukana, vaan hahmojen välillä vaihdellaan taisteluiden tuoksinassa lennosta. Rempseää meininkiä rytmittävät lisensoidut pop- ja rock-kappaleet, kuinkas muutenkaan.

Marvel's Guardians of the Galaxyn voi napata Epicin kaupasta talteen aina tammikuun 11. päivään saakka.