Taas pelataan, ja vauhdilla sittenkin: Finnruns Winter 2024 -pikapelitapahtuma käynnistyy torstaina

Suomen pikapelaamisen kerma kokoontuu jälleen yhteen uudenn Finnruns-tapahtuman myötä.

Suomen speedrunyhdistys FINNRUNS ry:n järjestämä FINNRUNS Winter 2024 kerää pikapelaamisen keinoin varoja uhanalaisen saimaannorpan suojeluun. Lahjoituksiakin voi jo jättää WWF Suomen lahjoitussivun kautta, täältä.

Torstaista sunnuntaihin saakka jatkuvassa ohjelmassa on ainakin vastikään lähes kaikkialla vuoden parhaiden pelien joukkoon äänestetty Baldur's Gate 3 sekä uudenkarhea Super Mario Bros. Wonder. Sonic-siili kirmailee täyttä vauhtia kokonaisen iltapäivän ajan ja tahkotaanpa sukkelasti myös tulevan Nuuskamuikkunen-peli Snufkin: Melody of Moominvalleyn demoa. Koko aikataulun voi katsastaa täällä.

Jyväskylässä pidettävää FINNRUNS Winter 2024 -tapahtumaa voi seurata Twitchin kautta, täältä.