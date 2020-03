Tomogunchia ruokitaan kuolemalla – Modern Warfaren seuraeläin ei ehkä ole söpö ja halittava

Call of Duty: Modern Warfaressa on parodia-tamagotchi, jota ruokitaan tappoputkilla ja voitoilla.

Bandain alkuperäistä Tamagotchia mukaillen, Tomogunchissa on munasta kuoriutuva virtuaalinen eläin. Kuoriutuvaa oliota on hoivattava, jotta se ei kuihtuisi pois. Hyvällä huolenpidolla lemmikki voi kasvaa ja jopa kehittyä. Modern Warfaren oma ranteessa mukana kulkeva seuraeläin Tomogunchi on tosin hieman erilainen kuin 90-luvulta tutut suloiset ja iloisesti kakkivat japanilaiset ystävämme.

Tomogunchilla on neljä erilaista olotilaa: nälkäinen, likainen, levoton ja unelias. Pikkukaveri ei kuitenkaan kaipaa haleja tai leikkimistä pysyäkseen onnellisena ja hengissä. Tämä vekkuli seuraeläin käyttää ravintonaan vihollisten kärsimyksiä. Tomogunchi tehdään tyytyväiseksi tapoilla, tappoputkilla, objektiivipisteillä ja voitoilla.

Tomogunchi on Rothwynn Industries -asevalmistajan tuote. Tehdas on olemassa vain Call of Duty -tarinan löyhästi todellisuuteen perustuvassa maailmassa.

Oman Tomogotchin voi ostaa Modern Warfare -kaupasta tuhannella CoD-pisteellä.