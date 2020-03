Rakastettu Castlevania-klassikko Symphony of the Night julkaistiin yllättäen mobiililaitteille

Castlevania: Symphony of the Night -klassikko on julkaistu vaivihkaa mobiililaitteiden kauppapaikoille.

Symphony of the Night julkaistiin alkujaan vuonna 1997 alkuperäiselle PlayStationille, minkä jälkeen kehuttu teos käännettin vuotta myöhemmin Sega Saturnille. Nyt ilmestynyt mobiiliversio taas nojaa PSP:ltä PlayStation 4:lle edenneeseen versioon, mikä kelvannee mainiosti puristeillekin. Mukana on myös täysi tuki ohjaimelle, niille jotka eivät kosketusnäytön kontrolleja arvosta.

3,49 euron hintainen Castlevania: Symphony of the Night on saatavilla Android- ja iOS-laitteille.

Samaan syssyyn lienee hyvä muistuttaa Castlevanian Netflix-inkarnaatiosta, joka pärähtää linjoille huomenna, torstaina.