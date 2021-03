True Colors jatkaa Life is Strange -saagaa syyskuussa – hylkää episodimaisen julkaisumallin

Square Enix on paljastanut jatkoa Life is Strange -sarjalleen.

Life is Strange: True Colors hylkää sarjan aiemmilta kausilta tutun episodimallin, sillä koko tarina julkaistaan kertarysäyksellä. Haven Springs -kaupunkiin sijoittuva juoni seurailee tällä kertaa Alex Chen -protagonistia, minkä lisäksi mukana on tuttu hahmo Before the Storm -kaudelta. Kehittäjänä toimii samaisen kauden työstänyt Deck Nine.

Life is Strange: True Colors julkaistaan 10. syyskuuta PC:lle, Stadialle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S|X:lle.

Square Enix paljasti samassa hötäkässä julkaisevansa ensimmäisen kauden ja Before the Stormin remasteroidut versiot yhtenä Life is Strange Collection -pakettina tulevan syksyn mittaan. Samat ehostetut painokset nähdään aiemmin mainitun True Colors -kauden Ultimate Editionin kylkiäisinä. Samaisen pelin Deluxe-versio taas tuo mukanaan ylimääräisen Wavelengths-ekstratarinan.