Assassin's Creed Valhalla laajenee huhtikuussa – Wrath of the Druids vie pelaajat Irlannin mysteereihin

Assassin's Creed Valhallan ensimmäinen suuri laajennus Wrath of the Druids julkaistaan 29. huhtikuuta.

Wrath of the Druidsissa matkataan Irlantiin selvittämään druidisen kultin mysteeriä. Tavoitteena on jäljittää kultin jäseniä ja paljastaa heitä. Gaelilaiset myytit sekä kansantarinat kehystävät seikkailua, jossa on taisteltava kummittelevien metsien ja moninaisten maisemien läpi. Laajennuksen voi ostaa joko erikseen tai osana kausipassia.

Wrath of the Druidsia odotellessa voi nauttia kaikkien pelaajien saatavilla olevasta Ostara-festivaalista. Kevätjuhlan Ravensthorpessa käynnistävä Ostara järjestetään 18.–8. huhtikuuta. Yksityiskohtia tapahtumasta ja päivityksistä voi lukea Ubisoftin blogista.