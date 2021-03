Microsoft pitää ensi viikolla Xbox Indie Showcase -tapahtuman yli 100 pelin kera

Microsoftin indiepelijaosto ID@Xbox järjestää ensi viikolla pelitapahtuman yhdessä Twitch Gamingin kanssa.

ID@Xbox lupailee rahtaavansa tapahtumaan yli 100 nimikettä ympäri maailmaa sijaitsevilta indiekehittäjiltä. Uutistiedotteessa mainitaan nimeltä ainakin julkaisijat DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital ja Dear Villagers sekä pelit Second Exctinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One sekä S.T.A.L.K.E.R. 2 – uusiakin pelipaljastuksia ja Game Pass -uutisia lupaillaan.

Twitch-vaikuttajien juontama tapahtuma pidetään 26. maaliskuuta kello 18:00. Mukaan voi liittyä joko Twitch Gamingin tai Xboxin kanavien kautta.