Viikon kenties suurin peliaiheinen pettymys: Twitterissä julkistettu uusi DuckTales-peli oli periaatteessa... uutisankka

Eilinen aprillipäivä toi mukanaan paljon epäuskottavia ja suoranaisen epätosia uutisia myös videopelien rintamalla. Yksi totuuspohjainen, mutta valitettavasti toiveuniksi jäävä julkistus oli uusi DuckTales-aiheinen (suom. Ankronikka) videopeli.

FDG-studio esitteli eilen Twitterissä DuckTales: Quackshot -projektin kuvia saatesanoilla, jotka antoivat olettaa pelin olevan kehitteillä. Aprillipäivä julkistusajankohtana ei oletettavasti lupaa hyvää, joten niinhän siinä kävi, että nimike ei oikeasti ole kehitteillä.

Sen sijaan studiolta paljastettiin, että kyseiset kuvakaappaukset ovat aidosta peliprojektista, joka ei koskaan saanut tuulta siipiensä alle. DuckTales: Quackshotia esiteltiin Disneylle, mutta syystä tahi toisesta kiinnostusta projektiin ei ollut.

"Olisi ollut sääli haudata materiaalia, joten siitä tuli tämän vuoden [aprillipila]. Ehkä Disney joskus harkitsee asiaa uudelleen?" kerrotaan FDG:n uudemmassa Twitter-viestissä.

Thank you for the overwhelming feedback on our #DuckTales Quackshot screens. We worked hard on a legit pitch to Disney but unfortunately never got the license. It would've been a shame to bury the material so it became this years #AprilFools. Maybe someday Disney will reconsider? pic.twitter.com/oLzikKds4u

— FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020