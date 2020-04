Rakkaudesta videopeleihin: Pelaaja-lehden uusin numero luettavissa verkossa ilmaiseksi

Pelaaja-lehden kööri on heittänyt huhtikuun numeronsa maksutta kaikkien ulottuville.

Koronaviruspandemian aiheuttamien tuotantoteknisten ongelmien vuoksi huhtikuun lehteä ei onnistuttu painamaan laisinkaan paperille saakka. Ilmaiseksi luettava digitaalinen painos ei eroa millään lailla painetusta versiosta, sillä lehteä väännettiin viimeiseen saakka siinä toivossa, että tilaajien postiluukkuun kolahtaisi lopulta myös fyysinen lehdykkä.

Huhtikuun lehti kätkee virtuaalisten kansiensa sisälle muun muassa arvostelut DOOM Eternalista, Nioh 2:sta sekä Ori and the Will of the Wispsistä. Ensitesteihin ovat päätyneet Wasteland 3, Desperados III sekä Iron Harvest. Mielenkiintoista luettavaa tarjoaa taatusti myöskin Half-Lifen jättihistoriikki.

Lehti on luettavissa joko Issuu-palvelusta tai suoraan Pelaajan sivuilta, täältä. Itse lehti kannattaa heittää välittömästi tilaukseen Pelaajashopista, täältä.