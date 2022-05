Ubisoftin ilmaispelattava rullaluistinhäröily Roller Champions päivättiin ensi viikolle

Ubisoftin Montrealin kehittämä Roller Champions julkaistaan toukokuun 25. päivä.

Roller Champions tarjoaa kolme vastaan kolme -henkistä rullaluistelutoimintaa verkon kautta miteltäväksi. Kummankin tiimin tavoitteena on on nakella palloa maaliin viiden pisteen verran, luonnollisesti kaikenlaisia kepulikonsteja hyödyntäen. Peli on ilmaispelattava, mutta mukana on luonnollisesti erilaisia mikromaksuja, kuten nykyään tapana on.

Roller Champions julkaistaan PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.