The Sims 4 laajenee toukokuun lopussa chic-tyyleillä ja lupsakoilla retkillä kotipihalle

The Sims 4 laajenee toukokuun 26. päivä parillakin pienimuotoisella lisäosalla.

The Sims 4 Moonlight Chic Kit tarjoaa Sims-hahmoille pariisilaisesta sisällöntuottaja Paola Locatellista inspiraationsa saaneita vaatetyylejä. The Sims 4 Little Campers Kit puolestaan kannustaa Simejä nautiskelemaan ulkoilmasta luovaan tyyliin. Pelaajat voivat järjestää esimerkiksi lasten retki-iltoja, jossa voi puuhastella monenmoista lystikästä.

Kumpainenkin laajennus julkaistaan PC:lle, Macille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

