You Suck at Parking, tuo pysähtymiseen tähtäävä kaahailu, on hektistä menoa moninpelinä, mikäli uutta traileria on uskominen

Tänä vuonna saapuvasta You Suck at Parking -pelistä on saatu ilmoille uusi moninpeliä esittelevä traileri.

Happy Volcanon kehittelemä nimike on Steam-kuvauksensa mukaan "ainoa kilpa-ajopeli, jossa päämääränäsi on pysähtyä". Tuotos on jo kerännyt huomiota PC:lle julkaistulla demollaan.

Tuore traileri esittelee nimikkeen verkkomoninpeliä, jossa maksimissaan kahdeksan pelaajaa voi kisata kilpa-ajo- ja parkkeeraustaidoissaan. Katso liikkuva kuva alta.

You Suck at Parking saapuu PC:lle Steamin kautta sekä Switchille ja PlayStation- ja Xbox-alustoille kuluvan vuoden aikana.

Lisää aiheesta: