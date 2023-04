Uudet ilmaiset Epic Games Store -pelit vahvistuivat ensi viikolle

Seuraavat ilmaiset Epic Games Store -pelit on paljastettu.

Yksinpelattava tarinaseikkailu Beyond Blue ja Never Alone -pulmatasohyppelypeli ovat ladattavissa maksuttava Epicin PC-kauppapaikalta 20.-27. huhtikuuta välisenä aikana.

KonsoliFINin Tommi totesi Beyond Blue -arvostelussaan seuraavaa: "Rentouttava ja mukava kokemus, kunhan siihen suhtautuu enemmän interaktiivisena dokumenttina kuin videopelinä."

Uusi pelikaksikko korvaa Mordhaun ja Second Extinctionin, jotka ovat ilmaisjaossa huhtikuun 20. päivään asti.