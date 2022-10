Uusi The Sims -peli julkistettu – kyseessä ei ole The Sims 5, ainakaan vielä

The Sims -pelisarja jatkaa porskuttamistaan, sillä Electronic Arts ja Maxis ovat julkistaneet uuden osan olevan tekeillä.

Kyseinen projekti ei kuitenkaan kanna nimeä The Sims 5, ainakaan vielä, sillä tuotos kulkee tällä hetkellä nimellä Project Rene. Tulevaa nimikettä kuvaillaan "seuraavan sukupolven The Sims -peliksi ja luovaksi alustaksi". Behind the Sims Summit -tapahtumassa julkistetun pelin kehitystyö on kesken, eikä virallista traileria ole vielä esittää.

Tapahtumassa saatiin kuitenkin pientä esimakua siitä, miten pelaajat voivat muokata huonekalujen ulkoasua ja jopa muotoa. Paremman käsityksen tästä voi saada oheisen videon kautta. Project Renetä koskeva osuus alkaa kohdasta 26:45.

"Peli pysyy uskollisena sille, mitä The Sims on aina ollut, samalla kun se pyrkii kehittämään simien ajattelua ja käyttäytymistä. Se kuvittelee The Simsin uudelleen entistäkin useammilla pelitavoilla, luovuuteen kannustavilla työkaluilla ja kyvyllä kertoa merkityksellisiä tarinoita. Project Renen avulla pelaajat voivat valita pelata yksin tai tehdä yhteistyötä muiden kanssa, ja he voivat pelata peliä kaikilla tuetuilla laitteilla", kertoo Project Renen virallinen kuvailu.

Sarjan edellisen osan, The Sims 4:n, julkaisusta on tullut kuluneeksi noin kymmenen vuotta. Huomionarvoista on, että nimike on juuri muuttunut ilmaiseksi PC:llä sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleilla. Asiasta voi lukea lisää tämän viime kuun uutisen kautta: The SIMS 4 muuttuu ensi kuussa ilmaispeliksi

