Videosarja kurkistaa God of War Ragnarökin kulisseihin – ensimmäisessä osassa keskitytään tarinakiemuroihin

God of War Ragnarök saapuu pian. Julkaisua odotellessa päästään nauttimaan videosarjasta, joka kurkistaa pelin kulisseihin.

Ensimmäinen klippi on saanut nimen Shaping the Story, joten ohjelmassa on kurkistus nimikkeen tarinan muovaamiseen. Liikkuvan kuvan voi katsoa alta. Luvassa on spoilereita edellisestä osasta, aina kyseisen tarinan loppua myöden.

God of War Ragnarök saapuu PlayStation 4:lle ja PlayStation 5:lle päivämäärällä 9.11.

Lisää aiheesta: