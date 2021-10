Huhut Grand Theft Auto -kokoelmasta kiihtyvät kuin rakettimoottorilla varustettu Lada

Huhut kolme GTA-peliä yhteen niputtavasta kokoelmasta ovat jälleen ihmisten huulilla.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition -niminen tuotos on näet bongattu korealaisen ikärajatoimijan nettisivuilta. Kotaku-sivusto, joka on kertonut kyseisen kokoelman olevan tuloillaan jo aiemmin, kertoo saaneensa lisää tietoa tuotoksen saapumisesta myyntiin marraskuussa.

Virallista tietoa asiasta ei toki ole, mutta kokoelman huhutaan sisältävän päivitetyt versiot peleistä Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ja Grand Theft Auto: San Andreas. Julkaisualustoiksi on puheissa kuultu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Stadia, PC sekä mobiililaitteet.

Aiemmin kuultujen huhujen perusteella PC- ja mobiiliversiot saataisiin markkinoille vasta ensi vuoden puolella, mutta vain aika näyttää kuinka oikeassa puheet ovat.