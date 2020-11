World of Warcraft: Shadowlands sai uuden elokuvallisen trailerin

Blizzard julkaisi uuden trailerin World of Warcraft: Shadowlandsille.

Elokuvallinen traileri nimeltä Beyond the Veil esittelee tulevan laajennuksen ympäristöä sekä tapahtumia ja uusia hahmoja. Shadowlands jatkaa World of Warcraftin päätarinaa ja tuo paljon lisäsisältöä, kuten uudet Covenants-osapuolet eli Kyrianin, Venthyrin, Necrolordin sekä Night Faen.

World of Warcraft: Shadowlands julkaistaan 23. marraskuuta PC:llä.

Beyond the Veilin voi katsella alla olevasta upotuksesta.

