Xbox Live Gold uudistuu – tulee kulkemaan Xbox Game Pass Core -nimellä

Microsoftin Xbox Live Gold -palvelun tilalle tuleva Xbox Game Pass Core aloittaa toimintansa syyskuun 14. päivä.

Uudistettu palvelu ei enää tarjoa kuukausittaisia ilmaispelejä, sen sijaan käyttäjät pääsevät nauttimaan yli 25 peliä tarjoavasta katalogista, jota laajennetaan kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Live Goldin tapaan, Game Pass Core tuo mahdollisuuden verkkopelaamiseen sekä jäsenalennuksiin.

Xbox Live Gold -jäsenet siirtyvät automaattisesti Game Pass Coren jäseniksi syyskuun 14. päivä kuukausihinnan (6,99 €/​kk) pysyessä samana. Kaikki lunastetut Games with Gold -pelit siirtyvät myös aina Xbox 360 -pelejä myöten.

Alla lista tähän mennessä julkaistuista katalogin peleistä. Lisää nimikkeitä ilmestyy palvelun alkaessa. Lisätietoa löytyy täältä.

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited