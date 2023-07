Heinäkuun jälkipuoliskon Game Pass -lisäykset paljastettiin – Sea of Thieves seilailee laajennuksessaan kohti Monkey Islandia

Microsoft on paljastanut heinäkuun loppupuoliskon Xbox Game Pass -lisäyksensä.

Tarjolla on jälleen iso nippu pelejä niin PC:lle, Xbox-konsoleille kuin pilvestä tahkottavaksikin. Loppukuun valikoima keskittyy tällä kertaa astetta pienempiin nimikkeisiin, jopa heti julkaisupäivänään Game Passiin ilmestyviin sellaisiin.

Game Passiin ilmaantuvista DLC-sisällöistä mainitsemisen arvoinen lienee ehdottomasti Sea of Thievesin The Legend of Monkey Island -tarinalaajennus, joka julkaistaan heinäkuun 20. päivä. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

Nimikkeet listattuna alla mahdollisten arvostelulinkkien kera.

18.7.

Techtonica (pilvi, konsoli, PC) - Game Preview

Toem (pilvi, konsoli, PC)

The Cave (pilvi, konsoli)

19.7.

20.7.

Figment 2: Creed Valley (pilvi, konsoli, PC)

The Wandering Village (pilvi, konsoli, PC)

25.7.

Serious Sam: Siberian Mayhem (pilvi, konsoli, Xbox Series X|S)

31.7.

Venba (konsoli, PC)

1.8.

Celeste (pilvi, konsoli, PC)

Poistuvat 31.7.