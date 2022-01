Xbox Series X/S on Microsoftin nopeimmin myynyt Xbox-konsolisukupolvi toimitusrajoituksista huolimatta

Microsoftin Xbox Series X- ja S-konsolit ylittävät aiempien Xbox-konsolisukupolvien myynnin, Xbox-pomo Phil Spencer vahvistaa.

Sirupula ja koronapandemia kaikkine muine lieveilmiöineen ei ole hidastanut Microsoftin uusimman Xbox-pelikoneen myyntiä. Vaikka tarjonta ei olekaan pysynyt kysynnän perässä, on Xbox Series X/S silti kaikkien aikojen nopeimmin myynyt Xbox-konsolisukupolvi.

"Kun yrittää hankkia Xboxin tai uuden PlayStationin juuri nyt, niitä on todella vaikea löytää. Eikä se johdu siitä, että tarjonta olisi pienempi kuin koskaan. Tarjonta on itse asiassa yhtä suuri kuin ennenkin. Se johtuu siitä, että kysyntä ylittää tarjonnan meille kaikille", Spencer pohdiskeli New York Timesin podcastissa.

Spencer totesi myös trokarien olevan yksi iso ongelma. Xboxilla työskennellään täyspäiväisesti niin trokarien kuin bottienkin pysäyttämiseksi, jotta konsolit riittäisivät ihan oikeille asiakkaille.