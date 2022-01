Demonit valtaavat palikkamaan – uusi modi teki Minecraftista modernin DOOMin

Ruotsalaiskehittäjä Mojangin Minecraft-maailmaa kiusataan nyt demoneilla.

Pitkäaikainen Minecraft-pelaaja ja sisällöntuottaja Sibogy on saanut valmiiksi Minecraftin maailmaan sijoittuvan modin, joka kantaa nimeä DOOMED: Demons of the Nether.

Yli vuoden tekeillä ollut modi ei tyydy pelkästään länttäämään Minecraftin päälle DOOM-vihollisia, vaan tuotos esittelee myös lähdemateriaalilleen uskollisia pelimekaniikoita.

Sibogyn YouTube-kanavalla on tarjolla kattavasti videoita kehitystyön eri vaiheista. Ohjeet modin lataamiseen löytyy puolestaan täältä.