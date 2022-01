Serious Sam rellestää seuraavaksi Siperiassa – uusi itsenäinen laajennus julkaistaan loppukuusta

Serious Sam suuntaa seuraavassa seikkailussaan kohti Siperiaa, paljasti Devolver Digital.

Serious Sam: Siberian Mayhemiä voisi kuvailla vuonna 2020 ilmestyneen Serious Sam 4:n itsenäiseksi laajennukseksi, jossa vakava protagonistimme suuntaa nimensä mukaisesti Siperian maisemiin. Tarjolla on viisi eri kenttää, joista jokainen on kyllästetty uusilla vihollistyypeillä ja tietysti eeppisillä pomotaisteluilla. Hurmeisen trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Serious Sam: Siberian Mayhem julkaistaan PC:lle tammikuun 25. päivä.